台灣鳳梨銷陸受阻，海外台人訂購25公噸鳳梨銷往新加坡，今天裝櫃啟航。（台南市政府農業局提供／莊曜聰台南傳真）

台灣鳳梨銷陸受阻，海外台人訂購25公噸鳳梨銷往新加坡，今天裝櫃啟航。（台南市政府農業局提供／莊曜聰台南傳真）

台灣鳳梨日前因大陸以檢疫為禁止進口，引發社會關注，近期全民以實際行動力挺在地農業，踴躍採買「買爆」鳳梨，旅外台灣人也號召認購助農民，反應熱烈，連日來訂單湧入，其中有25公噸將外銷新加坡，今天封櫃啟航。

勝銘貿易有限公司與新加坡台商會透過福農集貨，共採購約25 公噸的台灣鳳梨，準備輸出，這批外銷新加坡的鳳梨品種以金鑽為主，今天上午在台南楠西福農果菜運銷合作社裝櫃出貨，市長黃偉哲到場了解狀況，也替工作人員加油打氣。

到場的還有新加坡台商洪瑛蓮，她說旅外同胞接到消息後發起團購，大家都非常支持，買氣十分熱烈，很快就累積到一個貨櫃的數量，這批鳳梨預計1個星期後到港，視情況後續還將追加訂購。

市長黃偉哲表示，南市府召開鳳梨產銷因應跨局處會議，發起企業及各局處採購，希望從產地到市場、從農民到消費者，大家共同支持國產優質水果，而除了指示相關單位協助收購屏東與高雄的鳳梨之外，也請台南的貿易商打團體戰，努力以穩定市場價格，截至昨日訂單已經累積到342公噸，希望內外銷暢旺、再開創榮景。

南市府農業局長謝耀清說，台南鳳梨4在月進入盛產，農業局超前因應，掌握生產概況，擬定包括全面啟動國內行銷、加強展售活動、媒合百大企業團購，還有加強宣傳網路及線上訂購宅配服務等，並隨時監控市場價格變化、加工及外銷狀況，以利研擬行銷計畫。

(中時 )