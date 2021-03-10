中英雙方近來屢生齟齬。英國通信管理局（Ofcom）以中國國際電視台（CGTN）播出強迫認罪視頻及涉港節目未能保持公正為由，對其執照持有方處以罰款22.5萬英鎊。

北京時間3月8日晚，英國通信管理局在其官網發佈關於涉CGTN英語新聞頻道內容投訴案的制裁決定和最終裁決。中國國際電視台（CGTN）對英國通信管理局的制裁決定和最終裁決表示遺憾並堅決反對。

CGTN聲明稱，作為一家面向全球播出的中國媒體，CGTN一直致力於為全球受眾提供準確、及時、客觀的新聞資訊和多元、平衡的觀點，並以在報導中客觀、真實地表達中國媒體的觀點、視角為己任。這也是全球受眾對我們的期待。

CGTN強調，CGTN英語新聞頻道對2019年香港特別行政區暴力抗議活動的報導是公平、真實且公正的。「修例風波」以來，香港暴力事件頻發，對社會穩定、經濟發展、居民生命財產安全造成了嚴重影響，引起國際社會的廣泛關注。

CGTN表示，國際上一些媒體一面倒地只關注暴力分子的聲音和觀點，幾乎完全忽略了其他聲音。作為一家來自中國的新聞機構，CGTN提供反對暴力、破壞的聲音，為全球受眾瞭解事件的全貌提供了可能。CGTN頻道因客觀報導真實存在的香港暴力活動而受到制裁，這有失公理。

CGTN表示，在涉及韓飛龍、桂敏海和鄭文傑的案件中，CGTN認為英國通信管理局所作出的處罰和裁決是不合理、不公正的。CGTN從公共利益出發，客觀呈現事件原貌及雙方觀點，並採取了一系列CGTN認為合理、充分的措施來保證拍攝、播出韓飛龍、桂敏海、鄭文傑相關內容的合規性。

「我們有理由相信上述案件背後有境外某些組織和反華勢力的推動，旨在阻撓中國媒體海外落地及進行客觀合法報導。」CGTN指出，而讓世界聽到來自中國的聲音和觀點、更清楚看到事件的真相，是全球公眾利益所向。

CGTN表示，作為一個全球性的新聞頻道，CGTN英語新聞頻道重視遵守落地國當地的規定，並要求得到當地監管機構的公平對待。CGTN一直並將繼續致力於配合當地監管機構履行國際合規責任，為增進中國與世界各國人民之間的溝通、理解、信任與合作作出積極貢獻。

此外，澳大利亞著名戰地記者、電影導演約翰·皮爾格（John Pilger），三次獲得奧斯卡獎的導演、製片人、編劇奧利佛·斯通（Oliver Stone）等多位英國或長期居住在英國的知名影視、媒體、文化界人士，3月9日聯合簽名發表公開聲明，反對英國通訊管理局吊銷CGTN落地許可，要求立即糾正錯誤。

中國國際電視台（CGTN）發言人當地時間3月9日晚，就上述英國知名人士聯名聲明答覆如下：

CGTN對此表示贊賞，感謝國際人士的正義之聲。同時，我們希望英國監管機構能夠冷靜聽取這些意見，放棄對中國媒體的政治打壓，盡快糾正錯誤。

CGTN發言人指出，作為面向全球用戶的中國電視頻道，CGTN一直致力於為全球用戶提供準確、及時、客觀的新聞資訊和多元平衡的觀點。中國是世界第一人口大國和全球第二大經濟體，中國與包括英國在內的世界各國聯繫和交往日益緊密。我們有責任客觀、真實地以中國視角報導國際新聞，這是受眾對我們的期待，也符合公眾利益。

我們重視遵守落地國的監管規定，希望與各國監管機構進行公正、公平、透明的合作。

CGTN重申，我們將繼續秉持客觀、平衡的原則，為促進中國和世界各國人民之間的友好交流做出努力。

(中時 )