高手在人間！近期網路上流傳一支行車紀錄器，事發地點位於台北市內湖區瑞光路，一輛直行機車疑似因左方汽車遮蔽視線，加上車速過快，行經人行道時，閃避不及一位行人自摔倒地，最吸睛的是，一名走在單馬線上的阿伯為了閃機車，當場遁地而起「跳躍」閃過了噴甩的機車，最後完美落地在人行道上，影片曝光後掀起網友議論。
YouTube頻道「YYKK LAI」於9日上傳一支影片，透過影片中可見，事發地點為台北市內湖區瑞光路，時間為去年的2月14日，影片中主視角的車主正在停等紅燈，待號誌轉換後跨越十字路口直行。
畫面的左方突然竄出一輛直行機車，快速繞過一台正要左轉進入的汽車，而該台汽車疑似因為斑馬線上有行人要通過，才停下等候，孰知，直行的機車因汽車遮蔽視線，沒能察覺斑馬線上有行人，導致為了閃避行人，臨時急煞自摔，整個人連人帶車在馬路上滑行一陣才止住。
值得一提的是，影片中機車自摔的瞬間，一名行走在斑馬線上的路人阿伯察覺機車駛來，相當敏捷的縱身一跳，整個人瞬間飛起，閃過了倒地的機車，最後以標準落地姿勢，完美落地在人行道上，畫面曝光後，意外掀起網友的討論。
阿伯落地後，也趕緊調頭回去查看躺在地上的機車騎士傷勢，一派網友發現，阿伯雖依規行走在斑馬線上，但當時行人號誌早已轉為紅燈，卻仍堅持硬闖馬路，應該負起部分責任；也有網友認為騎士須為高速行駛承擔責任。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。