Razer宣佈推出首項眼鏡產品 — Razer Anzu智能眼鏡。Razer Anzu 集合了35% 濾藍光鏡片、99% UVA/UVB 保護的偏光太陽眼鏡、觸控功能及開放式語音設計於一身，成為獨特的穿戴裝備。Razer Anzu 升級在家工作體驗，並讓使用者於數位娛樂及戶外活動展現獨特的個人風格。

開放式無線音樂及Razer 的低延遲藍牙技術提供使用者便利的使用體驗，僅重48克，眼鏡的人體工學設計讓使用者配戴更舒適，尤其適合用於長時間在家工作。Razer Anzu將於Razer.com發售（NT$6,390，Razer 授權經銷商預計2021年4月中下旬販售），提供時尚的方框及圓框設計，每款鏡框均有兩個尺寸。品牌標誌點綴於鏡框上，鏡框設計精巧、耐用，方便收藏。

Razer Anzu智能眼鏡提供時尚的方框及圓框設計。（Razer提供／黃慧雯台北傳真）

Razer周邊事業群銷售暨行銷主管John Moore 表示：「 Razer Anzu以方便的性能及濾藍光和UV保護，提升穿戴裝備至更現代化的境界。藉由Anzu，Razer進入另一個需求市場 - 因在家工作，使用者對眼睛保護、行動通訊及智能功能的追求大幅提升。」

使用者在工作及休閒娛樂時，長時間注視於行動裝置、筆電及電腦外接螢幕，讓雙眼暴露在藍光下。Razer Anzu 添加了保護元素，為使用者阻擋數位裝置及太陽光的有害光線。預設鏡片可過濾 35% 的藍光，防止螢幕眩光並保護眼睛，並可降低眼睛疲勞，讓使用者的雙眼保持靈活，在玩樂或工作時可集中注意力。於戶外活動時，眼鏡套裝隨附的偏光太陽眼鏡鏡片則可阻擋 99% 的 UVA/UVB。

眼鏡具備 60 毫秒低延遲5.1藍牙連線能力，提供流暢的音效，讓使用者在使用時不受音訊延遲或間斷干擾。Anzu鏡框內建開放式音訊和隱藏式全向麥克風，便於使用者可隨時隨地以免持功能進行通話。單次充電就可提供超過 5 小時的續航力，Razer Anzu 足夠應付長時間工作及遊戲。收合鏡架和不使用眼鏡時便會自動關機，以節省電源，並可維持近達兩星期的待機狀態。

使用者可透過Anzu側面鏡框的觸控介面切換、播放或暫停播放媒體，管理電話會議及啟動智慧型手機的語音助理功能。使用者也能利用Android及iOS的應用程式，調校EQ設定（預設、增強清晰度或三倍增強）、延遲設定，電池狀態和軟體更新，享受友好的使用者體驗。

Razer Anzu智能眼鏡。（Razer提供／黃慧雯台北傳真）

Razer Anzu智能眼鏡眼鏡盒。（Razer提供／黃慧雯台北傳真）

Razer Anzu提供不同尺寸及鏡框風格給予使用者選擇外，更具有防水 IPX4設計。其防潑水的設計使眼鏡受到意外潑灑或在雨天時，仍然能完全正常運作。眼鏡套裝包括已預先安裝可過濾 35% 藍光的鏡片的Anzu 智慧眼鏡、具 99% UVA/UVB 防護效果的替換用偏光太陽眼鏡鏡片、USB-A 充電線、清潔布及眼鏡盒以存放鏡框及額外鏡片。

(科技)