民進黨立委王定宇被爆與發言人顏若芳爆同居，引發外界議論，宅神朱學恒今建議兩人應坦然面對、說實話，否則民進黨爭議會很大；另位名嘴黃暐瀚則推測王定宇的下一步的說法，「搞不好不會選台南市長了」。

為慶祝直播頻道同時超過6000人在線上，朱學恒今（10）日一早特地帶著200份燒餅夾蛋，並找來媒體人黃暐瀚助陣，共同分發給民眾。

媒體人黃暐瀚、宅神朱學恒合體發燒餅。（圖／摘自朱學恒臉書直播畫面）

針對王定宇與顏若芳同居風波，朱學恒受訪時表示，政治人物要嘛說真話、要嘛面對，但講說分租一個月8000元，會讓人覺得，所以民進黨的立法委員連在台北市租個像樣的房子都不行嗎？且王定宇在台北會館有兩個床位也不睡，去跟一個單身女子分租，「房子構造很奇妙」，僅有主臥室有唯一一套衛浴，是王委員平常都擦澡嗎？不然洗澡得要走進主臥室。

朱學恒認為就是說坦白實話，但拖到現在還沒搞清楚到底怎麼回事，這對民進黨來說，執政已經有很多問題，結果大家的私德還沒辦法解釋清楚，很有爭議。

昨（9）日朱學恒在臉書PO出2019年「一起吃早餐」網路節目宣傳圖，主持人是顏若芳與台北市議員阮昭雄，該集來賓則是王定宇。對此，朱學恒今再度指出，阮昭雄看起來明顯格格不入，因為另外兩個人已經在家吃過早餐了，也可以看出王定宇這一、兩年身材肥滿得很厲害，並建議王定宇，如果有事瞞著大家，吃兩份早餐真的會變胖。

宅神po出過去王定宇和顏若芳曾合體的照片。(取自宅神臉書)

如果在沒有婚姻的狀況下，朱學恒認為，這很浪漫，但有人有婚姻關係，這件事情恐怕王委員要對他老婆，以及老婆的家人解釋。至於陰謀論或是否牽涉電視台利益？朱學恒說，行得正坐得穩就不怕被跟拍，利益部分，尤其講這話的人是周玉蔻，「可信度很低好不好」，如果說電視台有利益，盯次級的次級、側翼的側翼王定宇有什麼用？難道會危及三立或鏡電視嗎？

此外，黃暐瀚也在朱學恒的直播中指出，王定宇對內一定會跟黨內的人，還有家人說明這是政治惡鬥，還有為了台南市長選舉故意中傷，對外搞不好不會選台南市長了。

(中時新聞網)