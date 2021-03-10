日本日產汽車(Nissan Motor)宣布，同時在美國與加拿大兩地，召回超過85.4萬輛汽車，因為當開車時踩煞車後，剎車尾燈可能無法同時亮起。因此，有被後車追撞並造成車禍危機。

據悉，日產這次召回車款為2016年至2019年的Sentra小型房車，光是美國地區就有80.7萬輛左右。

日產表示，車內用於零組件上面的潤滑油脂，所產生的矽污染物發生氧化後，將使得煞車腳踏板附近的車尾燈煞車開關失靈。

若不幸發生前述情況，車尾煞車燈可能不會亮，同時，也無法啟動汽車引擎。但車主能在車子的儀表板上，看到相關故障指示燈亮起。

日產汽車補充，因此故障狀況已造成多少傷亡事件，目前是不得而知。

不過若自己的Sentra涉及此瑕疵的話，車主將會在4月收到一份召回維修信函，內列相關檢測服務細節。當到秋天有足夠的零組件可供更換的話，屆時日產車主將會再收到第二封信，再找時間至維修廠更換有問題的開關，並增加保護套管零件。

(時報資訊)