顏值高的人很引人注目，有實力的人也很有吸引力，如果兼具這兩個特點的人，更是令人難以移開目光！星座運勢網站「星座上上簽」分享，天蠍座、水瓶座、射手座的人兼具實力和魅力，不但顏值高、人緣好，辦事能力也很強，讓人深深被吸引無法自拔。

▍1.天蠍座

天蠍的外表看起來冷冷的又帶點傲氣，性格獨立又堅強，處理事情很有主見，決定的事情不會輕易改變，這些特質讓他擁有個人風格。天蠍頭腦聰明，做事效率高，很多問題都能在他手上迎刃而解，實力很強，也因此很吸引大家的目光，但天蠍通常又很低調，這樣的反差讓他散發著特別的魅力，無論是崇拜他的、或追求他的人都很多。

▍2.水瓶座

水瓶座一般來說顏值都很高，個性也很好，同時實力堅強，讓人既羨慕又崇拜。只要和水瓶座夠熟，都知道事情交給他都可以非常放心，因為他們說到做到，非常遵守承諾，令人十分信任。長得好看又可靠，讓水瓶座散發著光芒，顯得非常有魅力。

▍3.射手座

許多人剛認識射手時會覺得他很吵、說話太直接，不過只要相處一段時間，就會發現射手真的是個好人，凡事為朋友著想，就連一般人容易忽略的細節都不放過，動手前就會發現射手都幫忙處理好了，辦事細心又有方法，這樣的射手通常都有好人緣，兼具實力和魅力。

(中時新聞網)