近年外送行業興起，送什麼都不奇怪！一名外送員昨天表示，他接到一筆從業以來最便宜的訂單「一瓶25元礦泉水」，且這趟外送費用高達66元，是水的近三倍價格，還坐電梯輕輕鬆鬆完成任務，賺到外送費，讓他直呼太爽了。

這名外送員表示，真的就只送一瓶水，還拍下照片存證。(翻攝自 外送員的奇聞怪事)

一名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」分享他接過史最便宜的訂單，一瓶25元的2500cc的礦泉水，原本他還以為是送10瓶，結果反覆確認後真的只有一瓶礦泉水，更開心的是外送地點位在6樓還有電梯可坐，沒走幾步路就完成訂單讓他開心大喊「感謝客戶、感謝主！」並指出這趟的外送費高達66元，快是水的三倍價格，也讓他好奇，這樣Uber Eats的利潤到底有多少？

這名外送員反覆確認，客戶真的就只訂一瓶水。(翻攝自 外送員的奇聞怪事)

對此，網友紛紛留言：「有錢人要的不是那瓶水的價值，要的是享受拿錢當大爺的快感……」、「沒事，這表示你接單不夠多而已」、「我猜，是其他訂購的品項沒貨被刪除了」、「截長補短，你怎麼沒去想大單他抽多少」。

也有其他外送員分享他曾經送過的超爽訂單，「我送過茶葉蛋一顆50塊，這顆應該特別香」、「我送過兩碗阿Q桶麵，然後是一樓」、「一個紅豆餅」、「今天送的兩包餅乾，共132公克」、「送一包衛生棉到商場廁所，從7-11走到商場廁所30秒，57塊錢」、「沒什麼，我還有送過一碗白飯」。

這一單外送費就賺了66元。(翻攝自 外送員的奇聞怪事)

就有外送員指出，其實外送平台低估了人類的惰性，這種小單其實很多，「跑久了你就知道，什麼都有、什麼都送、什麼都不奇怪」、「有時候顧小孩真的走不開，泡奶粉急需服務啊」。

(中時新聞網)