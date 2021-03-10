考試院正在研擬修正《公務人員行政中立法》，公務員將不得在上班時間及辦公場所推動公投案，預計今年上半年送立法院審查。國民黨立委費鴻泰今天在立院司法法制委員會質詢，現在公務員休假要去宣傳公投到底行不行？考試院秘書長劉建忻表示，沒有利用頭銜或是職權就沒辦法禁止。

對於《公務人員行政中立法》的修正，劉建忻解釋，這是上一屆立法院有立委的反應，所以他們才來研擬，也是因應罷免跟公投的修正來做調整，所以把這個列入修法計畫；劉也坦言今年剛好是公投年，有公投案在進行，所以規範要做到什麼程度，確實有爭議。

劉建忻說，像是公投案跟一般選舉不同，是「對事不對人」，所以有時候公務員討論公投內容時，可能是涉及政策面向的東西，就應該要尊重言論自由的表達，因此草案在如何規範公務員行為這部分，仍在研議中。

費鴻泰也問銓敘部長周志宏，如果有公務員在週末休假時間，拿著個木箱去街頭表達自己支持藻礁或是反對藻礁的意見，這樣到底是可以還是不可以？周志宏說，現行規定只有要求不能為一定的提案連署或投票，不利用職務的機會的話，可以；費不滿周的回答，認為周在講「渾話」，質疑周故意把話講模糊在恐嚇公務員。

劉建忻則出面解釋，現行《公務人員行政中立法》對於公投相關行為並沒有那麼多規範，所以目前來說，在公務員下班、休假期間，只要是沒有利用職權、頭銜，基本上就沒辦法禁止他們替公投案宣傳。

(中時 )