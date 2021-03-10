桌球CP福原愛和江宏傑日前傳出婚變，女方被拍到和高帥男約會，另一家媒體則爆福原愛長期受到江家言語、精神霸凌，被福原愛稱為「江姐」的婆婆甚至脫口稱呼她是「金雞母」，讓福原愛錯愕又內傷。對此，日媒訪問到一名在台灣生活30年並與台灣妻子結婚的廣橋賢藏分享想法，廣橋賢藏則認為，福原愛應該是誤解了婆婆的意思。

《女性SEVEN》日前爆出福原愛與一名高帥男同遊橫濱，還入住同一家飯店，但福原愛澄清與該男並未住同一間房間。《文春》則同時間爆出福原愛婚變秘辛，指是福原愛長期在江家被霸凌，江宏傑護姐姐讓福原愛再也忍受不了，又因婆婆一句話，讓福原愛重傷。

報導指出，江宏傑的媽媽曾對福原愛表示：「嫁到我們家真是太好了，妳是我們的金雞母」，讓福原愛傻眼，久而久之發現再也無法繼續這種生活。據《週刊新潮》報導，娶了台灣太太並已在台灣居住30年的廣橋賢藏見此則表示，這應該只是台灣人的玩笑話，在台灣常用金錢話題開玩笑，江母這句話並非要損福原愛，而是稱讚福原愛是個可靠、能夠依賴的好媳婦。

廣橋賢藏進一步指出，像這類文字誤解，就是台灣和日本金錢與文化上的差異，「如果夫妻間無法透過良好溝通彌補這種差異，那麼不論另一半來自哪個國家，國際婚姻都會很困難」，廣橋賢藏也說，福原愛嫁來台灣4年多，大家多半將她視為「在大陸受歡迎的日本人」，表面上受到熱烈歡迎，但多半民眾還是將她看作「新住民」或外國人，不代表已經被視為是真正的台灣人。

(中時新聞網)