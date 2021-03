萬眾期待的「福音戰士」系列電影《新·福音戰士劇場版:│▌》經過多次延期,終於在3月8日於日本上映,宇多田光演唱的主題曲〈One Last Kiss〉也在昨(9日) 上架,同時也公開由擔任福音戰士新劇場版系列原作、編劇、總導演的庵野秀明親自監製的MV。在新劇場版完結篇終於實現了這個難得的神合作,MV在YouTube首播30分鐘後就衝破了20萬次點閱數,留言區也紛紛湧入粉絲對天后及電影的感謝。

庵野秀明欣然接受了宇多田光團隊的MV製作邀約,並提出「目前MV可能的製作方式是,希望能在沒有現場指導的情況下,使用宇多田光自拍的影片來剪輯成一部作品」的拍攝方案。配合庵野秀明提出的看鏡頭及對嘴部分的提議,宇多田光與數名工作人員做好完善的防疫措施,在倫敦的郊外進行了拍攝,用手機等不同器材拍攝的影片素材後,庵野導演在日本進行剪輯和後製。彷彿像是看著過往一幕又一幕珍重的私生活回憶片段,讓人湧現不捨情感的一部作品。

《One Last Kiss》EP也收錄了電影的另一首主題曲〈Beautiful World (Da Capo Version)〉。預期電影的完結將比以往更長,庵野秀明導演對宇多田光提出希望在〈One Last Kiss〉後播放系列電影首篇主題曲〈Beautiful World〉的請求,想不到天后不僅答應,更重新編製該曲,帶來新版的〈Beautiful World (Da Capo Version)〉為電影終章劃下最完美的句點。而《One Last Kiss》也決定發行國際版黑膠唱片,有別於日版黑膠,國際版封面是使用明日香作為封面設計,預計於2021年夏季發售。

(中時 )