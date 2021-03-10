每個女人心中都住著一個小公主，希望能被人愛護、照顧，但受到時間與現實的摧殘，小女孩終究會長大，逐漸看清事實，內心裡的「公主夢」似乎也慢慢消失，但有些星座女始終保持童心，並不會受到歲月干擾，《靈匣網》近日分享5個可愛到老的星座女。

1.雙魚座

雙魚座女個性爛漫又多情，是愛幻想的小公主，她們溫柔又善良，因此非常有吸引力，更是名副其實的直男殺手，腦中充滿童話故事般的幻想，想像與另一半的邂逅有多浪漫等，而雙魚座的女生雖然有些矯情，但在男人眼中，可是相當迷人又可愛。

3.巨蟹座

巨蟹女多愁善感，心思非常細膩，就如同《紅樓夢》裡的林黛玉，她們天生缺乏安全感和自信，因此在眾人面前，甚至有些自卑與羞怯，不過她們善於察言觀色，別人不經意的小舉動，都能使她們產生聯想，在他人眼中，巨蟹女似乎都生活於自己築成的悲情世界裡，像是嬌滴滴的小公主，總是能引起男性的憐惜。

3.雙子座

雙子女脾氣有些暴躁，只要一言不合，她們就會無理取鬧耍脾氣，是蠻橫傲嬌型的小公主，儘管脾氣不是很好，但雙子座在生活裡能言善辯，做事能力強，如果有人敢違背她們的意願，雙子女絕對會與對方鬧翻，並竭盡所能爭到底，好強的個性也使她們頗有魅力，吸引不少帥哥追求她們。

4.處女座

處女座的女生性格溫和，內斂又保守，是公認的害羞型小公主，她們不喜歡與人爭鬥，行為舉止也得體大方，儘管她們給人靦腆的感覺，但處女座女內心其實很堅強，不矯情也不做作，更不會刁蠻無理，為人低調的她們與人相處融洽，也因為溫柔的性格，被男性視為是理想中的賢妻良母，身邊也不乏有追求者。

5.射手座

射手座女沒有城府，個性活潑又率真，對生活充滿憧憬，做事不會顧慮後果，即使把事情搞砸了，她們也不會因此感到懊悔，甚至會擺出嬌憨的模樣，天不怕地不怕的個性，屬於愛撒嬌型的小公主，但也總是讓人苦笑不得，只能笑著警告她們，下不為例。

(中時新聞網)