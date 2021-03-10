台灣金融研訓院發布2月台灣金融風險指數（Taiwan Financial Risk Index；TAIFRI），結果分數為98.9分，與1月分數相同，顯示整體風險情勢續為穩定。

金融研訓院表示，受到疫苗量產、疫情漸緩的影響，2月TAIFRI指數為98.9，與1月相比呈現持平狀態，整體風險情勢穩定，並且已接近去年2月的99.1，但尚未回到去年1月疫情前的97.7水準。

其中第一構面「資產評價壓力」分項指數分數為101.9、較上月下滑0.6，第二構面「非金融部門穩定度」分項指數94.3、較上個月下滑0.1，第三構面「金融部門的穩定度」分項指數為93.0、與1月持平，第四構面「傳染與蔓延」分項指數為102.9、較上個月上揚0.2。

總計TAIFRI的11個分項構面中，僅有2個分項風險指數上揚，分別是第一構面「資產評價壓力」的「股票市場」，及第四構面「傳染與蔓延」的「國內金融市場傳染效應」。

金融研訓院指出，2月TAIFRI的四大構面分析，不動產市場風險趨緩，股市風險再增溫，中小企業資金獲充分挹注，國銀整體資產品質受新冠病毒疫情影響程度不大，但須留意海外授信品質變化。

金融研訓院董事長吳中書強調，股市風險指數上揚，主要因長期處於低利率環境，當債券殖利率慢慢攀升，且幅度過高時，將引發資本市場動盪，如近日美國10年期公債殖利率明顯走揚，台灣長天期公債也受連動上揚。一般來說，股價脫離基本面很多將引發資產泡沫，但台灣資本市場相對穩健，許多產業在國際上競爭力強，包括接單、出貨都非常好，創造的利潤即反應在股價，但若股價過度膨脹則未來難免會有所修正。

(工商 )