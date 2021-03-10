藍委林思銘今日於立院內政委員會質詢藻礁問題，海委會主委李仲威回應，如果環評已經在2017年通過，現在就依照環評承諾監督，若要依《文資法》劃為自然地景，得等桃園市府提案才有辦法審查，但對方至今仍未送案。

藍委林思銘於質詢時指出，行政院長蘇貞昌在2019年面對前藍委陳學聖質詢時承諾，為了維護環境，保護藻礁，會依照《文資法》進行相關行政程序。過去這是農委會業務，但去年起移轉到海委會管理。如今是否仍依法審理？

李仲威回應，因為藻礁範圍都屬於桃園市，因此依《文資法》應由桃園市政府辦理，決定能否劃為自然地景。

林思銘進一步追問「所以依法應由桃園市政府審議？」李仲威回應「對。」林思銘說，依照《文資法》第3條針對自然地景的規定，主管機關是海委會，應由海委會辦理審議才對。

海委會海保署長黃向文回應，依照《文資法》分工，地區是由地方政府負責，他們評估後再送中央通過。之前和桃園市府有過討論，對方認為還要調查，目前還沒提案送到中央。

林思銘質疑，海委會的說法聽起來像是互踢皮球，現在都已經要公投了，還說桃園市府還在做調查。依照《文資法》第110條規定，若地方政府不作為，中央可代行處理。

林思銘表示，若連人民都申請了把藻礁列為自然地景保護區，政府就該有所作為，李仲威說，如此可能有跨越行政程序的問題，桃園市府並沒有不做，但需要時間。

林思銘指出，桃園市府看起來也不積極，中央主管機關應該依法命其於一定時間內處理，不是一直拖下去。李仲威說，桃園市府有在做，但他們沒有報到中央來。會再跟桃園市府提醒。

(中時 )