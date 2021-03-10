蘋果（Apple）向印度媒體證實要在印度製造iPhone 12產品，市場人士分析，鴻海集團在印度塔米納杜省（Tamil Nadu）廠區將扮演關鍵角色。

根據印度媒體IANS（Indo-Asian News Service）報導，蘋果向IANS證實要在印度製造iPhone 12，蘋果在聲明中表示「我們很高興因應當地客戶需求，在印度製造iPhone 12」。

印度媒體指出，蘋果在2017年開始在印度製造iPhone產品，首款印度製造的iPhone是iPhone SE。

印度財經新聞網站Business Standard於8日引述消息人士報導，蘋果將在印度製造iPhone 12，並有意把中國大陸7%到10%的產能轉移到印度。

報導指出，iPhone 12在印度製造的地點將在鴻海集團位於塔米納杜省（Tamil Nadu）廠區，因應印度國內及海外市場需求。

對於上述消息，鴻海表示，不評論單一客戶。

市場人士分析，蘋果在印度啟動製造iPhone 12作業，鴻海集團在印度廠區將扮演關鍵角色。法人評估，鴻海是iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max獨家組裝代工供應商，也是iPhone 12主要組裝代工廠。

市場人士指出，目前鴻海集團在印度設廠已製造生產蘋果iPhone XR和iPhone 11等，鴻海集團印度廠區主要設在坦米爾那都省的清奈（Chennai）。（編輯：張良知）1100310

(中央社)