美國公債殖利率回落，美科技股強彈，那斯達克指數大漲3.69%；台積電(2330)跳空開高回到600元，但隨後壓回至平盤以下，使得台股由大漲逾百點，盤中一度小漲不到10點，距上午高點差了逾百點，由雙D的友達(2409)、南亞科(2408)等續攻，以及金融股撐盤。

投資人搶進近來受到重創的科技股，周二美股上漲，那斯達克指數上演報復性反彈，終場飆升3.69%，一舉收復了前一日的巨大失土。道瓊工業平均指數微漲30.3點或0.10%，為31,832.74點，盤中一度勁揚逾300點，改寫歷史新高。標普500指數收漲54.09點或1.42%，為3,875.44點。

台積電美國存託憑證（ADR）漲2.15%，聯電ADR漲4.98%；台積電今天股價止跌回升，早盤達新台幣601元，漲6元，但漲幅快速收斂，壓回到平盤595元之下；聯電開高0.85元至47.2元。漲幅也收斂。

台積電壓盤，台股上攻一萬六千點未果，並壓回至15900點之下，顯示一萬六千點反壓沉重。

今早由2月業績亮麗的TFT面板群創(3481)、友達(2409)力撐，上半年價格看漲的DRAM南亞科以及記憶股旺宏(2337)、華邦電(2344)反彈，金融股指數守住紅盤，力撐台股早盤在平盤以上。

目前台積電受制600元關卡，台股也尚未站回月線以及16000點關卡，亞股今早也多衝高回落；台股強守5日線，台積電若能站上600元，對台股將有很大的信心。

(時報資訊)