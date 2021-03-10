另還規畫各項抽獎活動，泡腳機、運動手環、數位相機等好禮琳瑯滿目。（新北市衛生局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市「動健康APP」平台會員破41萬，衛生局今年推出「揪美滿計畫」，提供健康點數、健康餐食、社區實體服務3大類別好禮，除了可用點數兌換UUPON、LINEPOINT外，還可到便利商店兌換免費早餐與水果，今年更新增國民運動中心的射箭、攀岩、拳擊等特色課程兌換券；另還規畫各項抽獎活動，泡腳機、運動手環、數位相機等好禮琳瑯滿目。

新北市衛生局長陳潤秋表示，目前動健康資訊平台會員逾41萬會員，即日起推出「健康點點名」及「揪好友／965行動」活動，新舊會員都有專屬獎勵。舊會員完成會員資訊更新獎勵50點健康幣；新用戶輸入推薦用戶手機碼則雙方各獎勵10至20點健康幣，讓民眾「揪越多、獎越多，招喚全會員邁向健康的開始。」

衛生局說明，「揪美滿計畫」提供3大類別好禮；首先「健康點數」可兌換UUPON點數、linepoint、磊旺戶外運動用品、迪卡儂運動商品、臺灣大車隊搭車金、阿瘦皮鞋等；「健康餐食」可憑點數到便利商店兌換早餐與水果；社區實體服務結合地方國民運動中心服務，體驗inbody、體適能、游泳等課程，今年新增射箭、攀岩、拳擊特色課程，讓民眾有更多元的選擇。

衛生局補充，同時也不定期針對各齡需求打造專屬抽獎活動，如6月即將推出的「以小換大抽好禮-用30點抽小資族最愛手持掛燙機」、「公園系列活動抽SPA泡腳機、運動手環、空氣清淨機及兒童專屬數位相機」，透過豐富的活動祭出大獎，讓市民真正動起來。

陳潤秋說明，市府近年推動公園特色及共融遊戲場計畫，已完成104座全齡化或特色、共融公園。衛生局推出的動健康APP也結合公園場域及健康幣集點地圖，推出「公園打卡集點活動」，深受民眾喜愛，今年5月起將推陳出新，主打「團隊激勵讚」活動，如「團隊總步數每月達200萬步，每成員獎勵100點健康幣」、「團隊每日超過8成成員上傳計步，每成員獎勵2點健康幣」，讓大家呼朋引伴，運動不孤單。

(中時 )