中國國家統計局10日公佈，2月居民消費價格指數（CPI）下降0.2％。數據顯示，2月工業生產者出廠價格指數（PPI）上漲1.7％，為2018年11月以來最高。

路透報導，2月CPI較前期上漲0.6％，PPI較前期上漲0.8％。2月CPI中的食品價格年減0.2％，非食品價格年減0.2％。扣除食品和能源價格的核心CPI由1月下降0.3％，轉為持平。

食品菸酒類價格按年漲0.3％，影響CPI漲約0.09個百分點，食品中，水產品價格漲5.9％，影響CPI漲約0.11個百分點，鮮菜價格漲3.3％，影響CPI漲約0.08個百分點，蛋類價格漲3％，影響CPI漲約0.02個百分點。

國統局城市司高級統計師董莉娟表示，據統計，在2月份0.2％的按年降幅中，2020年價格變動的翹尾影響約為負1.8個百分點，新漲價影響約為1.6個百分點。

2月份PPI年漲1.7％，連漲兩個月，優於市場預期漲1.5％，較前月則漲0.8％。2021年1月至2月，PPI年漲1％。

(工商 )