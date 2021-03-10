搶攻白色情人節商機，晶華國際酒店集團旗下位於礁溪的晶泉丰旅與在地可可德歐Cacao Dor巧克力專賣店攜手自即日起至4月2日、推出「餡入愛情」白色情人節優惠住房專案， 5,200元起即可入住溫泉雙人房享極致暖湯，並與情人共享精選宜蘭在地食材入餡的獨家星座手工巧克力禮盒。3月14日白色情人當天更邀請到知名占星學家林靜宜親臨舉辦「星座愛情午茶講座」。透過礁溪晶泉丰旅官網訂房，再享高鐵車票8折優惠。

源起於日本的白色情人節，近年也在其他國家陸續風行，過節的方式除了是向戀愛對象贈送命定巧克力傳情意之外，也會向家人、朋友和同事送上義理巧克力以示謝意。汲取送禮文化靈感，礁溪晶泉丰旅首度與連續兩年榮獲ICA世界巧克力大獎的宜蘭在地巧克力品牌--可可德歐合作，贈送其品牌最受歡迎的星座手工巧克力給入住的房客。

可可德歐Cacao Dor星座手工巧克力的特色就是將宜蘭在地生產的金棗、玉女蕃茄、古法醬油及威士忌酒等元素製成內餡，並依照12個星座特質精心搭配創作，例如擁有獨特審美觀的水瓶座，適合「焦糖醍醐」巧克力，當焦糖遇上宜蘭在地古法釀造醬油的甘醇滋味以及頂級黑巧克力的沉穩內斂，即淬鍊出獨特且強烈美味。熱情好動的射手座則推薦「紅茶威士忌」巧克力，溫潤的紅茶滋味配上粗獷的威士忌，一柔一鋼口感令人難忘。旅人在品嘗蘭陽風味之際，更是享受專屬愛情滋味。

「餡入愛情」白色情人節優惠住房專案，所贈送的可可德歐Cacao Dor星座手工巧克力為6入禮盒組，即刻訂房另加贈可可德歐礁溪總店的人氣商品--招牌黑雪公主85%黑巧克力霜淇淋買一送一優惠，以微苦甜的黑巧克力與香純牛奶為基底，就像愛情滋味有苦澀也甜蜜。

3月14日白色情人節當天，礁溪晶泉丰旅也為天下有情人安排了一場《愛的藝術》占星午茶講座，邀請到知名占星學家林靜宜與可可德歐Cacao Dor兩大職人精采對談，現場將解密掌管愛與關係的金星密碼並品嘗專屬星座巧克力。兼具占星學家與傳記作家身分的林靜宜，鑽研占星學十多年，師承古典占星學派，結合管理學與敘事心理學專業背景，把深奧星圖化為可運用的人生策略地圖，以豐富的實務解盤經驗，為人生引路。以上活動名額有限，請速訂房並報名與會。

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