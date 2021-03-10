騰訊視頻音樂選秀節目《明日之子》，其中最受台灣觀眾矚目的便是冠軍蔡維澤，當時年僅21歲的他是台灣地下樂團「傻子與白痴」的主唱，登場亮相時不苟言笑，給人一種距離感，但他憑藉與眾不同的原創作品，配上不俗唱功，成功打動評審及觀眾的心，也成為歷年首位來自台灣參加內地歌唱類實境節目奪得冠軍的參賽者。

蔡維澤當年在總決賽中與青峰以師徒之姿合唱展現無縫默契與超強氣場，蔡維澤曾經形容自己老師青峰是「一塊晶瑩剔透的水晶甜甜圈」，讓青峰開心不已，他笑說，「我覺得這個形容蠻好的！因為維澤是一個很棒的創作人，這是他給我的創作，而且是他對我本身量身打造的，我覺得很棒！」問吳青峰會怎麼樣形容自己的徒弟？青峰表示，「我覺得維澤是粉紅鑽石甜甜圈！看起來外表是個性剛硬不壞，但內心卻溫和柔軟，而且維澤也有他嬌羞靦腆的一面，是需要跟他相處過後才知道他內在的個性。」

而蔡維澤在比賽後回歸樂壇瞬間人氣爆紅，連帶樂團「傻子與白痴」知名度也跟著水漲船高，這兩年以爆紅黑馬之姿橫掃超過20個大小音樂節活動不說，趁勢發表新專輯的他們更在當年展開樂團首次巡演，回到台灣也兩度登上簡單生活節舞台擔任表演嘉賓。《明日之子》邁入第五季，號召全亞洲有才華的少男少女加入比賽行列，台灣海選則於即日起正式起跑。

(中時 )