富邦悍將於主場開幕週攜手富邦投信共同舉辦今年首檔主題日「FIGHT ON 強悍出擊」，19、20日連續二天憑內野門票可獲得「FIGHT ON TEE」乙件，3/20(六)發放「強悍白」；3/21(日)則為「日曜藍」，此外20日特別邀請「雙金男神」劉冠廷現身開球，要把金喜傳給悍將！

悍將們做足訓練迎戰全新賽季，家人們也要準備好開啟棒球季了嗎？3/20-21現場設有各式結合力量的關卡，等大家回到新莊城堡來驗收！結合理財小知識的「爆發力測驗」藉由立定跳遠來測試大家的爆發力；「POWER我最強」則要舉起大槌來挑戰球員設下的終極紀錄；「敏捷反應力訓練」要大家手腳並用成功戰勝燈號考驗；而相信家人們都看過投手透過輪胎來訓練，這次的「肌耐力挑戰」就要換你們來試試看。

喊出「FIGHT ON」口號、穿上「FIGHT ON TEE」，也要悍我們一起唱著「FIGHT ON」主題曲，跟著我們強悍出擊全新賽季！舞台活動【FIGHT ON大聲唱】特別安排應援團及大家最愛的Fubon Angels現身教學，近距離教唱2021年度主題曲。而【記憶不漏缺】則要跟著球員一起合力完成拼圖遊戲，達成拼鬥考驗者還有機會獲得球員親筆簽名拼圖！除了豐富的場外活動外，五局賽事中場更要邀請家人們來參加【in援你的能量】大挑戰，勝出的壘側球迷有機會獲得限量森永in果凍一包！

富邦悍將今年第一檔主題日「FIGHT ON 強悍出擊」於3/19-21登場，周六、日內野門票加價100元，憑內野門票可獲得「FIGHT ON TEE」乙件，歡迎大家一起回到新莊城堡迎接期待已久的棒球賽事，更多活動資訊請上富邦悍將官方粉絲專頁查詢。

(中時 )