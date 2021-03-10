藝人侯佩岑近來和媽媽林月雲參加陸綜《婆婆和媽媽》，沒想到在節目上提及昔日2度搶閨蜜老公的情史，甚至傳出兩人因此拿到高達6500萬台幣的酬勞，引發外界狂轟，即便侯佩岑道歉試圖滅火，但多數網友依舊不買帳，對此兩性作家欣西亞不諱言：「可以拿近新台幣6500萬，豈有不答應的道理」。

欣西亞表示林月雲背負小三罪名，已經被罵一輩子了，因此母女合體在節目上再掀過往情史，其實也沒多在乎會不會被罵，而且這次被罵還能拿到新台幣6500萬的酬勞，豈有不答應的道理？即便再一次在別人傷口撒鹽，比起當年兩度介入別人婚姻，這種痛不是拿錢的人會考量的事，至於不會違反道德倫理嗎？欣西亞強調摸良心前先摸口袋，答案自然就會出爐了。

#林月雲 跟 #侯佩岑... 由欣西亞和Shane任翔發佈於 2021年3月9日 星期二

此外，欣西亞喊話要鼓勵全天下的女人，以及曾被背叛的正宮，首先，別奢望小三過得如何，因為對方過得好不好，不是自己能控制也毫無關連，其次，不要藉由小三的落魄跟潦倒，來重拾獲得內心平靜，切勿就此定義自己的幸福，最重要的就是努力愛自己，讓自己過得快樂，就是對小三最好的報復，才能成為這場戰爭中的贏家。

對於母女倆在節目互相安慰落淚，引來網友一面倒批評，侯佩岑表示這次節目邀約，原想可以留下許多回憶，即使是在鏡頭前聊天，都是很真誠的抒發心情，再三強調沒有想要傷害任何人的意思，對於造成外界紛擾，感到很對不起。

(中時新聞網)