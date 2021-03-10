中華民國工業區廠商聯合總會，昨天舉行第八、九屆理事長暨理監事交接典禮，由第八屆理事長秦嘉鴻交接印信給新任理事長賴博司；台中市長盧秀燕受邀出席見證，並表示市府將與大家攜手同行，打造優質產業環境，歡迎企業投資台中，一同拼經濟！

盧秀燕感謝聯合總會秦前理事長，為廠商們辛勤付出，她也向新任賴理事長致謝，在疫情艱困期間仍任重道遠，幫助台灣拚經濟。她也表示，台中將持續打造優質產業環境，協助企業克服投資障礙，歡迎企業投資台中。

盧秀燕說，台中國際會展中心已於108年開工，目前進度超前，預計明年底完工、2023年開幕營運，完工後中心將有近5,000個攤位，給廠商最好的服務；此外，台中市位居台灣的中心，陸、海、空運皆方便，且去年台中大降公告地價百分之二十，有利於企業投資。

經發局表示，市府積極解決企業缺地問題，以「利用公有地作園區開發」、「協助民間產業園區開發加速」、「毗連用地擴展」、「工業區立體化」、「投資障礙排除小組」等五大策略優化投資環境，其中公有地園區開發包含太平、潭子聚興、大里夏田、擴大神岡都市計畫產業園區、豐洲科技工業園區二期、精密機械科技創新園區三期、烏日溪南產業發展特定區規劃案及新訂大里塗城都市計畫，開發完成後共可提供528.21公頃土地。

市府密集召開「招商投資障礙排除協調會議」，以跨平台協調、現地會勘訪視、專人協助診斷問題、逐案列管，協助廠商釐清相關法令爭點排除投資障礙，截至今年2月底，投資台灣三大方案合計共174家規劃投資台中通過審查、投資總額達2,125億元。

經發局強調，因應中央工廠管理輔導法修法，市府也設置「特定工廠登記單一窗口」，提供相關法規諮詢、輔導及收件服務，截至今年2月底，累計受理案件達3,971件，特定工廠登記及納管通過件數超過2,700件，核准量全國第一，居全國之冠！

(中時 )