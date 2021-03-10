金曲台語歌后詹雅雯推新歌〈難渡情關〉，MV 邀來好友許常德合作，不到一個月在Youtube 上架點閱率破127萬，詹雅雯說：「出道30年推出新專輯代表的意義不是我個人紀錄，這個意義是聽歌的人給的，不應該是我，我只是寫歌，是聆聽者的收穫寫下意義。每一首的點播都是和每一個聆聽的靈魂接軌，表示我的歌有很多人陪伴。和許常德合作是第一次，沒想到黑白影片裡，有那麼多難以言喻的感情色彩。」

詹雅雯出道30年推台語新專輯《幸福過敏》，新歌〈難渡情關〉詞曲都是她創作， 歌詞寫道：「飄撇的個性走西東 隨湧漂流 人海茫茫 浮沉大海 才知海水 是人生目屎裝滿」詹雅雯說：「我的創作反映了我的人生觀，我這個人遇到很大的痛苦反而不會落淚，是心柔軟時會落淚，何時會心柔軟呢？是當我體會到人性的包容時，包容了喜怒哀樂，包容了幸與不幸。我是感性的人，感性會帶來同理心，因此能創作。」

回首2020年天災人禍，她有感凡事要靠努力，不是一昧靠天的保佑，因為人生的關是無止盡的，因為圓滿的人生的層級是無盡的。詹雅雯分享對於創作者來說，細膩的觀察力和強烈的感受力是必要的，她日前分享一對老夫妻在病床邊照顧不離不棄的感人故事， 引起共鳴。就是這些深刻的感情厚度，讓她感受生命的勇氣與挑戰。

(中時 )