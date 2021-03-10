美國聯邦眾議院今天通過針對總統拜登的1.9兆美元（約新台幣53兆元）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）紓困法案進行最終辯論與表決，預計明天過關，並於本週稍晚簽署生效。

路透社報導，眾院議員以幾近黨派分明的219票對210票通過程序性動議，替明天最終辯論與表決鋪路。今天沒有共和黨議員投下贊成票，只有一名民主黨議員投反對票。法案預計可在明天過關，讓民主黨籍的拜登總統在本週稍後簽署成為法律。

這項1.9兆美元方案是美國1960年代以來規模最大的脫貧計畫之一，通過後將讓執政不滿兩個月的拜登和掌控國會兩院的民主黨取得重大立法勝利。

紓困案是在今早從聯邦參議院送到眾院。眾院多數黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）告訴記者，眾院將於明早9時開始審議法案。

初步辯論於今天下午展開。

眾議院程序委員會（House Rules Committee）民主黨籍主席麥高文（Jim McGovern）在議場上說：「我們今天已在創造歷史的邊緣，我們即將把近代最全面且最先進的經濟投資案送交給美國總統。」

麥高文說，「這項法案以我們在這一代未見的方法剷除不公平與貧窮」，除了擴大俗稱歐巴馬健保（Obamacare）的「平價醫療法」（Affordable Care Act healthcare），更採取多項措施將兒童貧困情況砍半。

不過，共和黨聯邦眾議員勃吉斯（Michael Burgess）認為法案援助目標並不完善，例如「發放1400美元支票給年收入不到7萬5000美元（約新台幣212 萬元）的民眾」這方面，部分受惠者「也許不是因為疫情而失去工作或工時遭縮減」。

此外，他說，這項法案也提供1250億美元給各級學校，即便校園「依舊關閉」。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1100310

(中央社)