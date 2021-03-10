「即使有好孕胸章，也不見得有人讓座」。一名女網友搭乘公車，看到一名男學生坐在博愛座低頭滑手機，令她氣得拍照PO上網，更直呼應該用罰款改善，沒想到貼文曝光後，反遭大批網友怒批是道德綁架，「妳怎麼知道他沒有需求？」

該名女網友昨（9）日晚間於臉書社團《爆料公社》分享一張照片指出，當時正處尖峰時刻，公車裡擠滿下班、放學的民眾，一名男學生坐在博愛座上，低頭滑手機，她表示，即使有好孕胸章，也不見得有人讓座，女生因為每個月生理期，偶有需求或許大家都能諒解。

女網友進一步說，但是現在社會愈來愈多的中年男子、男學生霸佔博愛座，「有沒有人感同身受？」她建議不如利用罰款的方式，去遏止佔用博愛座的民眾，並直指男學生的行為讓人傻眼，「現代社會糟透了。」

貼文曝光後，隨即引發上千網友砲轟，批原PO的心態根本是道德綁架，搞不好對方有隱形需求，別講得好像只有自己最委屈，若真的是孕婦，可以有禮貌地請他人讓坐，讓博愛座原本的美意都扭曲了，另外也有人無奈說，與其說是罰款改善問題，不如取消博愛座還比較好。

留言中也有孕婦媽媽表示，懷孕搭乘大眾交通真的很不方便，尤其是在上下班尖峰時段，人多常常就會被忽略，建議原PO「搭乘這種人多的大眾工具，真的就是要佛系面對。」

(中時新聞網)