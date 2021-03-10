台北、新北、高雄及苗栗4個地檢署檢察長在5月6日職期將屆滿，牽動檢察長人事異動，法務部檢察官人事審議委員會9位票選委員10日公告受理檢察長候選人的報名及推薦，不過，被推薦者明確表達有意願才會納入名單，並在彙總後公告全部報名及被推薦名單，向全國檢察官及各界廣徵意見。

票選檢審委員表示，自公告日起到3月26日下午5點半的截止期限內，受理檢察長候選人的名或推薦。如果推薦他人者，建議具名推薦並加註事先已徵詢被推薦的本人有無意願，票選檢審委員也將逐一確認被推薦人有意願才會納入。

受理報名及推薦方式可以用電子郵件或Line傳送報名表給票選檢審委員，格式不拘，但須包含姓名、現職及服務單位；有提供適任檢察長的事蹟或資歷更好。推薦他人者，建議具名推薦並加註事先已徵詢被推薦本人有無意願。如已向高檢署或高分檢人事室報名者，不須再向票選檢審委員報名。

9位票選檢審委員並將在26日上午10時，第一次公布當時彙總的全部報名及被推薦名單、其現職及司法官期別，供全國檢察官檢視有無遺漏及正確性。下午5時30分許截止報名後，票選檢審委員將盡速公布最後彙總的全部報名及被推薦名單、其現職及司法官期別。超過截止期間才向票選檢審委員報名的候選人，依法雖仍具有候選人資格，但其有無規避全國檢察官公評及廣徵意見等情，將列入票選檢審委員審酌考量的範圍。

9位票選檢審委員將從3月27日到4月7日，向全國檢察官及各界廣徵意見，並訂在4月8日召開會前會討論入圍名單，在9日上午的檢審會提出9位票選檢審委員的建議入圍名單，提請全體檢審委員討論。

(中時 )