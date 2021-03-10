國民黨團上午舉行「民進黨執政擺爛保證!立委租不起房 黑槍滿天飛!」記者會。（趙婉淳攝）

王定宇以8000元分租房間 鄭麗文酸爆：是否含「稅」？

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳被爆疑同居，事後雙方均否認曖昧，宣稱「房東與房客關係」。國民黨團書記長鄭麗文今天出示該房間完工格局圖，指鄰近捷運站，又附家電與家具，依照市價至少要25000元，不僅如此，還含早餐與交通接送，怎麼可能用8000元租得到，請問是否含稅，是稅前價格，還是稅後價格？

鄭麗文痛批，蔡政府真的是完全信用破產的政府，當初競選總統開出很多芭樂票，連任後全都跳票，比如蔡英文曾上街反萊豬，結果無預警開放萊豬、曾向公民團體保證藻礁永存，現在藻礁可能永遠遭破壞，至今還用各種潑糞奧步對付民團的公投活動、11.7萬劑AZ疫苗也是空中迷航至今無法施打。

鄭麗文表示，從王定宇與顏若芳分租房子疑似誹聞案，凸顯民進黨政府執政5年來，年輕人最關心的居住正義、低薪問題，全都跳票，當初蔡英文總統保證8年要蓋20萬戶，內政部官網說現今只蓋1萬戶，完成度僅5％。

鄭麗文說，王定宇放著不用錢的大安會館不去住，卻要去分租房間，接著她秀出該間房間完工格局示意圖，她說這間房間鄰近捷運站，又附家電與家具，恐怕只有立委才可以用8000元租得到，依照市價，大同區老舊分租房間起碼要9000元起跳，像顏若芳的房型至少要25000元。

鄭麗文指出，而且還含有早餐、交通接送，她接著問，這是否含稅，是稅前價格，還是稅後價格？就算是青銀共居也要互惠，然而此案卻是銀在佔青的便宜，前輩佔晚輩便宜，如此一來，青銀共居很難永續。

鄭麗文質疑，為何35歲民進黨發言人可以坐擁兩棟豪宅，當起包租婆分租房間，不就是炒房亂象的根源之一，民進黨宣稱要解決租屋問題，但通通跳票，還做出如此錯誤示範，加深年輕人相對剝奪感。

國民黨團首席副書記長陳玉珍批評，顏若芳當過一任台北市議員，就可以坐擁兩套台北市房子，可能家裡有資助，一般年輕人看在眼裡會很心酸，希望蔡政府出來面對居住正義。此外，她也當眾協尋NCC，點名三立電視台對此漸受國人矚目的新聞事件，完全沒有報導，不知道算不算是獨漏，顯現出媒體完全沒有退出政治，NCC應出面說明。

【全程影音】國民黨團「民進黨執政擺爛保證！立委租不起房 黑槍滿天飛」記者會

(中時 )