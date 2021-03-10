核能學會今(10)日召開記者會，台大地質系教授魏國彥表示，我國2015年通過並施行〈溫室氣體減量與管理法〉，且在當年向國際提出「志願減碳承諾意向書」，兩者均明訂以5年為一期程，如今執行卻沒有下文，呼籲政府7月前提出施行成果檢討報告，並公布下一個5年期程減量目標與路徑，否則奢談「碳中和」，等於是痴人說夢。

311福島核災發生屆滿10年，核能學會今日舉行「2050碳中和的挑戰-台電該如何因應」記者會，魏國彥在會間提到〈溫室氣體減量與管理法〉與「志願減碳承諾意向書」，籲請政府於7月前提出施行成果檢討報告，並對各部會明確賞罰，並公布下一個5年期程的減量目標與路徑。

魏國彥指出，如果政府對於已經入法的減量目標，以及向國際公布的減量承諾都做不到，「奢談『碳中和』無異痴人說夢，是不會走就想飛，政府拋出『碳中和』的話題，是轉移焦點、放煙霧彈，典型的畫大餅，只會把問題推諉給未來的執政者。」

魏國彥也指出，前身為國科會的科技部，執行過兩期「能源國家型計畫」，其中有多項與「碳中和」相關的研究計畫，要求科技部與經濟部再次盤點，將其中有潛力的項目迅速列入國家科際發展攻關項目，轉化「能源國家型計畫」10年成果。

魏國彥認為，以台灣的能源結構與工業發展來看，即便未來持續使用核能與多用再生能源，都難免還會有相當大量的碳排放量，要達到碳中和，必須進行「負排放」(negative emission)，政府要全面規畫「二氧化碳再利用」「地質儲碳」(geological storage or sequestration)、「生物儲碳」(biological sequestration)乃至「海洋儲碳」(marine sequestration) （可於「海洋國土」經濟專屬經濟區內進行）等工作，請政府在今年內提出具體計畫與路徑。

(旺報 )