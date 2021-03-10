綠委羅美玲今日於立院內政委員會質詢時表示，桃園市長鄭文燦6年來已投入8億經費進行藻礁保育，有民眾在連署後才覺得接受到的資訊有落差。海委會主委李仲威說，行政院長蘇貞昌也已指示要加強說明。

羅美玲質詢時指出，環團與經濟部的說法相差甚遠，也有民眾反映，連署過後才發現接收的資訊有落差，想撤回連署，希望政府更明確說明。

李仲威回應，「環境保護」與「能源發展」雙贏，是大家都期盼的結果。運用面積從原本的232公頃，目前已經縮小到23公頃，僅存10分之1。

李仲威指出，該案在2017年10月已經通過環評，主管機關也許下13項相關環境保護的承諾，海委會將依此檢視是否落實執行，確保對環境的傷害降到最低。

李仲威說，關於接氣站的設置範圍，有些民眾誤認該23公頃為額外開發，但其實是觀塘工業區既有的已開發區域。海保署長黃向文也說，海洋生態較佳的G1、2、3區，都沒有開發，也不會變動。

李仲威表示，2020年5月、10月所發生的2次工作船擱淺造成的桃園藻礁破損，是因為施工船故障、拋錨，跟工程設計開發沒有直接關係。

李仲威指出，桃園大潭電廠的天然氣三接站議題，確實需要更多的溝通，蘇揆也指示，要讓國人了解，在環保與能源發展之間取得平衡的政府目標。

(中時 )