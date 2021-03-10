台灣科思創宣布，其祖孫科學營專案榮獲美國知名PR News的「全球CSR與多元獎」，「小預算、大影響力」類別獎項提名，除了科思創外，被提名者尚包括「聯合國基金會的COVID-19團結一致募款計畫」與其他三專案。得獎名單將於美國時間4月27日揭曉。

PR News的全球CSR與多元獎項的評審委員由來自多元、平等、包融和社會公益的各領域專家組成。

PR News表示「科思創祖孫科學營」以其獨特的啟發性，創新性與影響力，獲得評審團隊青睞。「科思創祖孫科學營」也是PR News 2021 CSR與多元獎的各種類別獎項中，唯一來自台灣的入圍專案。2019年科思創祖孫科學營首次舉辦時，更曾受到當時的教育部長葉俊榮讚賞。

多元與包容是科思創文化中的重要元素，透過科學教育，無形中傳遞平等共融的價值，是台灣科思創科教活動的發展方向。我們從這個概念發展了兩個系列的企業社會責任活動。第一個系列為針對全台啟聰學校為目標對象的科思創魔法材料學校，旨在點燃孩子們對科學好奇的同時，也能透過活動設計，讓孩子在過程中認識並尊重族群間的不同，並體會到每個人都有無限的可能。

另一系列則是此次榮獲提名的專案，「魔法材料學校」的延伸，於全台三地辦理，為祖孫量身設計，拉近祖孫距離並倡導終身學習的「科思創祖孫科學營」。

該專案的科學活動由科思創科教顧問，國立臺中教育大學科學教育與應用系教授許良榮、及其團隊成員陳玟伶與科思創共同設計，合作對象包括了國立臺灣科學教育館、彰化縣兒童青少年福利服務中心與國立科學工藝博物館，並獲得小村畫家張真輔於活動手冊中的插畫贊助。

台灣科思創企業溝通處經理陳郅華表示，身為一位母親，我能深刻體會孩子在成長階段，逐漸和祖父母距離拉大的過程。透過這個營隊，我們可以看到，當孩子們發現原來阿公阿嬤也能跟他們一起動手玩科學時，他們看待祖父母的神情變得不一樣了，眼神中散發出的光采，都是對祖父母滿滿的驕傲。而這樣的場景，就是讓每一位為此活動付出滿滿熱情的科思創志工感到滿足的時刻，因為所有的努力都值得了。

許良榮表示，很開心有機會與科思創一起為全台祖孫打造一個有趣的科學共融營隊。看到參與活動的祖孫能攜手同樂玩科學，也讓我非常高興。在2020年與科教館合辦的科思創祖孫科學營中，中教大的同學也加入了科思創志工的行列。讓CSR也能與USR結合。

國立臺灣科學教育館館長劉火欽表示，本館致力推動「全齡的科教館」，近幾年陸續爭取到經費，更新軟硬體設施以兼顧各年齡層民眾的需求，並達到「全民學科學、玩科學，進而愛上科學」的期許。2020年與科思創、臺中教育大學許教授合作的祖孫科學營，讓祖孫在交流中「同樂、共學」，透過活動雙向交流並轉化為具體實踐，以打造世代共融「無年齡歧視的社會」。」

台灣科思創總經理李銘城表示，化學反應不僅會出現在科學裡，也能在人的內心帶來改變。科思創期待透過我們多方位的CSR，促進社會的和諧共融，拉近世代與族群間的距離，倡導終身學習，播下希望與科學種子。透過活動的設計，將多元與包容的價值傳遞於無形，而這樣的改變，將有機會對孩子未來的一生帶來重大影響。

科思創祖孫科學營獲得參與者高度的讚賞，除了整體滿意度來到97％，對於活動能有效拉近祖孫距離的認同度更達到100％。活動中年紀最大的長者為90歲，並有高達8成以上的長者表示這是他們人生中第一次作實驗。

(工商 )