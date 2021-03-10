風迷全球的潮流藝術LAOWANG公仔來台，首度與龍頭百貨新光三越聯名推出百支聯名款預購，此外，放大4米高的「花臂老王」亦進駐新光三越北中南百貨群包括信義新天地、台中與台南新天地等，與台灣潮迷同框。

新光三越長久以來一直致力於提升生活美學，每一季都善用公共空間，邀請國內、外藝術家創作演繹，讓消費者逛街也能輕鬆接觸藝術文化。今年春天，新光三越特別邀請馬來西亞當紅潮流藝術家Ken Wong打造最「潮」藝術空間展。Ken Wong這次特別將其知名創作角色－一身帥氣勁裝、又潮又有個性的「花臂老王」，首度挑戰以超大型立體裝置融入新光三越的空間場域，帶來一場結合潮流與時尚、生活與藝術的視覺饗宴。

當代藝術家Ken Wong來自馬來西亞，創作風格瘋狂無邏輯、充滿想像力與生命力；他所創造的同名虛擬角色「花臂老王LAOWANG」誕生於2018年底，曾與NIKE、百事可樂、Guinness、ABSOLUT等品牌合作，目前活躍於當代藝術及潮流圈。

Ken Wong除了為新光三越首度創作的大型立體裝置，百貨櫥窗更有花壁老王的動畫展演，讓民眾不出國也能看見國際級的潮流藝術展，親筆簽名「新光三越X花臂老王聯名公仔」全台限量100隻，新光三越會員只要於4月29日起至新光三越APP的台北信義新天地「精選優惠」搶先領取購買憑證，就能以8,800元限量預購。

(工商 )