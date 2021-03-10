民進黨台北市黨部主委吳怡農日前談及綠白合作，認為彼此理念不一樣，是民進黨支持者可能會精神錯亂。對此，台北市長柯文哲回嗆，吳怡農這種人的眼中只有藍綠，「整天就是在想選舉，國家就是被這種人給搞壞的！」

柯文哲今出席出席愛台灣外國人特展受訪時指出，這都有標準答案，比藍綠更重要是黑白，比統獨更重要是是非，有的人眼睛永遠只有藍綠，這種人他的世界只有藍綠，民生議題應好好做事就好，每天在想選舉「這很慘」，國家就是被這種人搞壞去。

至於在藍白合，民眾黨在立院與民進黨合作後，又組綠色連線，被質疑「加綠淡藍」，柯文哲表示，他是按照議題來結合，講得有道理我們都會合作，講的沒道理誰理你。

柯文哲強調，我們能不能建立一個民生議題，是非對錯來討論的一個社會，整天在那邊操弄顏色很慘，民眾黨只要是非對錯來評估，如果老是要用顏色，整天在想那些問題那也沒辦法，他們的問題又不是我的問題。

針對北市政府內具綠營背景的局處首長組成綠色連線，柯文哲指出，這不應特別去講綠色連線，在台北市政府裡面有藍有綠，什麼都有，他們本來就是朋友，會在一起吃飯聊天，本來就是很正常的事情。

(中時 )