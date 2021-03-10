大里地政事務所秉持為民服務精神，10日與台灣大車隊共同合作，在所內設置便利叫車機，民眾只需進行簡單按鍵操作，即可快速聯絡計程車到所服務，載送民眾至指定地點，不僅方便快速，也可透過機器掌握車輛到達時間、駕駛員編號與行車路線，進一步保障民眾安全。

地政局長吳存金說，大里地所為民服務盡心盡力，藉由與業者公私協力合作，為市民提供安全又細緻的服務。

大里地政事務所主任陳紋速指出，大里地政除協助民眾申辦各項地政業務，在資訊領域亦提供多元服務與創新作為，如「一覽無遺」系統，提供民眾快速查詢開放跨縣市及跨所等跨域申辦的案件類型，也期許便利叫車機的設置，能讓民眾體會大里地政服務的用心與努力。

地政局指出，大里地政提供民眾更優質洽公環境，與台灣大車隊合作設置便利叫車機服務，只需輕鬆按下幾個按鍵或告知服務台人員代為操作即可，有效節省民眾電話費及等待時間，並提供洽公民眾車輛到達時間及駕駛員編號，兼顧安全及便利性；此外，叫車服務也結合市府敬老卡社福政策，年長者可用敬老卡支付，獲得便利完善的服務。

(中時 )