暴雪衝擊 英特磊2月營收衰退 11:562021/03/10 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到日前美國德州暴風雪影響大規模斷電與限電，三五族廠英特磊IET-KY（4971）2月營收月減37.04％、年減13.38％，下滑至3,917萬元，公司表示，停工導致2月出貨遞延，影響營收表現，但目前已復工，正加緊腳步調整產能，加快出貨速度，全年度營收不會有影響，仍將維持成長態勢。 面板雙虎勇 2月營收暴增 節慶＋展店 全家2月營收再創高 (工商 ) #IET-KY #英特磊 #月營收 #前美國 #德州暴風雪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《生醫股》健身熱潮 岱宇2月營收秀肌肉 08:022021/03/10 財經 雙引擎 宇峻2月營收飆新高 04:102021/03/10 證券．權證 年增33.3％ 台達電營收 最強2月 04:102021/03/10 財經要聞 《造紙股》榮成2月營運持穩高檔 前2月營收攀峰 08:022021/03/10 財經 微星2月營收續寫同期新高 04:102021/03/10 證券．權證 2月營收齊躍升 台聚集團 Q1營收、獲利可期 04:102021/03/10 證券．權證 敦泰 Q1營收淡季不淡 04:102021/03/10 證券．權證 《生醫股》同期新高 軒郁2月營收年增近3成 10:182021/03/10 財經 國際客戶拉貨強勁 岱宇、力山2月營收 同期新高 04:102021/03/10 證券．權證 《其他股》福貞2月營收倍增 前2月增逾7成 10:012021/03/10 財經 《電腦設備》宏碁2月營收年增8成 Chromebook大爆發 08:362021/03/10 財經 財經熱門新聞 快了！台股絕地大反攻關鍵日 2張圖爆內幕 - 財經 陸挖台灣半導體人不罕見 晶圓巨頭砸重金留人爆下場 - 財經 特斯拉大復仇 1天狂噴20％ 謝金河：女股神吐這句奏效 - 財經 台日合作！新一代電晶體架構曝光 台積電2奈米穩了 - 財經 600城門又破 台積電季線危險 專家爆下波致命價 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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