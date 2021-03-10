受到日前美國德州暴風雪影響大規模斷電與限電，三五族廠英特磊IET-KY（4971）2月營收月減37.04％、年減13.38％，下滑至3,917萬元，公司表示，停工導致2月出貨遞延，影響營收表現，但目前已復工，正加緊腳步調整產能，加快出貨速度，全年度營收不會有影響，仍將維持成長態勢。

(工商 )