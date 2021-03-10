311福島核災發生屆滿10年，核能學會今日舉行「2050碳中和的挑戰-台電該如何因應」記者會。左起：核能流言終結者創辦人黃士修、清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸、清華大學工程與系統科學系特聘教授李敏、台大地質系教授魏國彥。(李侑珊攝)

行政院長蘇貞昌近日強調，核四不可能重啟，核能學會今(10)日舉行記者會，核能流言終結者創辦人黃士修指出，核四封存7年能否重啟，可依照美國Watts Bar號機，即在1988年封存，2016年重啟，封存28年是核4封存的整整4倍，仍然在2018年得到美國最佳電廠的獎項，「因此核四若要重啟，技術不是問題，民意不是問題，政治才是問題！」

福島事故屆滿10周年，反核方偕同3名立委辦公室，在立法院舉辦「2021全國NGOs環境會議」，主題訂為「311福島10週年前夕看核一廠燃料池危機」論壇。引言人包括陳文山、賀立維等立場鮮明的反核人士，黃士修直言：「這當然是衝著8月底的核四公投而來。」

美國能源部定義綠能明文包含核能和再生能源。歐盟綠色政綱把核能和再生能源都列入2050碳中和手段，我們甚至得到歐盟辦公室的回信，確認綠色政綱包含核能。國內卻有反核學者和事實查核機構，持續謊稱核能被國際排除，實在是民主社會的不幸。

黃士修表示，由於民進黨立委洪申翰已將核四公投定調為「核災公投」，且要「讓擁核人士疲於奔命」，直說：「我們認為這確實是無法迴避的挑戰，無論就公投對決的層面，抑或是能源環境的層面，所以我們針對反核方的論點預作回應。」

針對蘇貞昌重申「重啟核四不可行」，黃士修抨擊，供電期程為「N＋7」年是經濟部造謠，核四1號機2到3年內可供電。「社會大眾可以思考，要相信政客放的假消息，還是尊重第一線專業人士？」

黃士修強調，核四一號機在2014年7月30日已完成安檢，經濟部在8月20日公告，驗證符合安全設計規範要求，「比起深澳燃煤排空污、觀塘三接毀藻礁，為何不啟用已經蓋好的核四廠？」

針對反核方陳文山宣稱「核四有地質斷層」，黃士修回應，陳文山教授反核立場鮮明，對此表達尊重，但身為地質學系教授，實在不應該以個人主張煽動恐懼，並強調陳文山所謂斷層說法，沒有得到地質學界的承認，地質學者不應該跨過界違背專業。

黃士修更提到，前美國NRC官員Dr. Charles Casto在2018年公投時，也專程來台澄清，美國並沒有禁止核電廠不能在斷層帶附近興建，而是要求做好安全分析進行設計，確保核電廠可以承受地震的作用力。

至於民進黨立委洪申翰定調「核四公投是核災公投」，黃士修強調，「很遺憾過了30年，反核方還是只會煽動恐懼這一招」。

黃士修說，洪申翰委員前幾天在臉書上稱，「福島核災10年後，核災區廢核民意仍高達八成」，但是我們看日本NHK原文報導的日本全國民調，事實是續用核電民意仍高達8成，與洪申翰說的完全相反，只有17％支持完全廢除，而且跟台灣一樣，年輕人的擁核比例比較高。

黃士修認為，台灣反核人士永遠不敢告訴民眾，根據WHO和UNSCEAR追蹤研究報告，福島核災雖有輻射外洩，但觀察不到影響健康的效應。至今，福島核災因輻射而死亡或罹癌的人數，仍然是零。如果社會大眾知道福島核災沒有人因輻射而死，還會堅定反核嗎？那一定是背後有其它利益的因素。

黃士修指出，日本當年零核時期，燒天然氣燒出十幾兆元赤字，全國電力公司瀕臨破產，兩年後便捨棄零核，陸續重啟核電。日本國家能源戰略，也明訂核能和再生能源各佔20％的方針，親手實現以核養綠。反核四已經撕裂台灣社會30年，付出漲電價、燒燃煤、大斷氣、毀生態的慘痛代價，希望能在今年828公投投票當中，結束這些意識形態的恩怨情仇。

(旺報 )