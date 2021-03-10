台北市長柯文哲一日北高先被爆砸72萬預算，遭外界質疑拿公帑炒聲量，事後因活動網路直播效果差等挨批，柯文哲為此在市政會議震怒，怒飆體育局長李再立，自己發新聞稿就須負起政治責任。對此，柯文哲表示，要求做事謹慎而已，「我只是去當代言人」。

柯文哲今出席愛台灣外國人特展受訪時表示，沒有說不滿，但做事情應要認真，車子要準備，轉播媒體組跟外面公關公司要做協調，「轉播畫面很爛啊」，強調做事要求謹慎而已。

至於是否不滿體育局發的新聞稿，柯文哲說，新聞稿應要把主旨等說明清楚，其實主要是要發展一個運動，不管是我或市府同仁去參加，「也只是去當代言人」。

柯文哲認為，新聞稿當然是有專業的人處理，但每個局長一定要檢查，因為要負政治成敗責任，新聞稿也一定要有職務代理人，把府內新聞系統發布規則在強調一遍。

柯文哲指出，活動本身很重要，不管自行車運動或自行車產業，其實我後來去荷蘭才發現，以前我還以為捷安特是外國品牌，後來發現是台灣品牌，因此自行車是台灣很重要的產業，所以要發揚光大。

此外，大巨蛋爆鋼筋掉落工安事件，柯文哲表示，出現工安問題，就是要檢討，就是先停工、調查清楚，確認改進事項是什麼才能復工，都須按照SOP走。

(中時 )