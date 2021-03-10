大陸環球網10日報導，白宮當地時間9日宣布，拜登將於12日參加美、日、印、澳領導人視頻峰會，並強調「四國機制」表明拜登「對美國在印度─太平洋地區盟友和夥伴的重視」。這一消息宣布之際，又有聲音將此次會談扯上中國。路透社引述美國官員說法稱，印澳日「最近一段時間都受到了來自中國的直接挑戰」，會談將為其所謂印太地區的未來努力。

白宮發言人莎琪9日在記者會說，將於12日舉行的「四方會談」是「四國機制」首次領導人峰會。

路透引述一名政府高級官員說，此次會談「釋放出有關共同事業和目標的強烈訊號。會談目標基本就是將『四方會談』作為印太地區常規外交（活動）的一個新特徵。」

該官員表示，會談將持續約兩個小時，並將為今年稍晚前述領導人面對面會談奠定基礎。這位官員還提到中國說，印度、澳洲與日本都「在最近一段時間內受到來自中國的直接挑戰」，而此次會議旨在為印太地區「未來的一個不同願景」而努力。

此外，路透報導，一名美政府高級官員透露，「四國峰會」將宣布一項融資協定，支持印度提高新冠疫苗生產能力。融資協議將由美、日等國家簽署，並且將視線聚焦在為美國諾瓦瓦克斯公司和美國嬌生公司生產疫苗的印度企業和機構。此前也有外媒聲稱，作為抗衡「中國疫苗外交」的行動之一，上述四國正在制定一項在印太地區開展「疫苗分配外交」的戰略，並將在該峰會上宣布。

據報導，中國國務委員兼外交部長王毅3月7日在兩會記者會上回答有關「中國搞疫苗外交」的質疑時表示，疫苗是抗擊病毒的利器，是拯救生命的希望，應當服務全世界、造福全人類。

對於美日等國頻頻提到的印太問題，中國外交部發言人華春瑩先前表示，亞太地區已經發展成為全球最具發展活力和潛力的地區，是世界經濟增長的主要引擎，本地區保持和平、穩定和繁榮對整個世界來說都具有極其重要的意義。希望有關各方制定的政策和採取的行動都能夠順應和平、發展、合作、共贏的時代潮流，有利於維護和促進地區的和平、穩定與繁榮。

(中時 )