從選秀節目出道的女歌手莊凌芸，上週（5日）發生墜樓意外離開人世，22歲就香消玉殞讓外界很不捨，不過有網友翻出莊凌芸生前IG限時動態，莊凌芸發文透露工作問題「坦白說我真的不快樂」，莊凌芸也在文中提到，月薪僅有516元，甚至指出遭公司冷凍，對此，經紀公司稍早也向媒體做出回應了。

網友翻出莊凌芸生前IG限時動態，莊凌芸在文中訴說家庭問題外，莊凌芸也提到，她在演藝工作不快樂「我沒賺多少，上個月那邊多通告516元，不開玩笑516塊，爽，而且在我還沒唱cover那段時間，我一直被冷凍，所以我真的不快樂」，對此，根據《ET today》報導，經紀公司強調：「不會冷凍任何藝人」，並指出，公司都會盡力安排適合各藝人的工作。

網友翻出莊凌芸生前的IG限時動態。（圖／取材自PTT）

由於莊凌芸生前在IG指出：「跟一個完全無法溝通的人工作，我真的不快樂」，愛唱歌的莊凌芸還因此感嘆不想再唱了，對此，公司則強調，公司和莊凌芸以及每位藝人之間都沒有發生糾紛，在憾事發生之前，公司都有持續幫莊凌芸談定適合的工作。

如今莊凌芸的人生在22歲就畫下句點，公司遺憾莊凌芸的離開，並難過表示，莊凌芸一直以來對自我要求很高，希望外界能記住莊凌芸在舞台上揮灑青春的樣子，公司目前全心陪伴家屬完成莊凌芸的後事，希望不要再被惡意謠言影響，並呼籲外界能給家人空間。

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