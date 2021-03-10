藻礁爭議延燒，珍愛藻礁公投連署突破門檻，預料將於8月投票，長期關注環保議題的民進黨立委洪申翰，今接受電台專訪表示，現在政府能夠做的，就是把各種利弊說明清楚，讓大家做選擇；不過，洪申翰強調，如果公投過了，減少燃煤發電速度會受影響，就算天然接氣站要改到新北市八里台北港，恐延遲7、8年，且當地現在也有反對的聲音。

珍愛藻礁公投將成案，面對即將進入公投階段，洪申翰表示，現在政府最能夠做的事，就是把可能的地方像是台北港等，相關選項的利弊攤開來說清楚，讓各界能夠了解後，做出選擇。

針對環團提出改制至台北港替代方案，洪申翰說，如果改址到台北港，工程期程可能要到2030年後才能做好，希望達到減煤的目標恐也跟著延遲，大潭藻礁實質影響必須要釐清。

蔡英文總統過去曾寫下「藻礁永存」承諾，如今環團質疑蔡總統昨是今非，洪申翰說，蔡總統當時不是在大潭藻礁的地方承諾會「藻礁永存」，希望能夠保護下來，而環團希望是全部藻礁，而不是僅某區藻礁保存。

洪申翰強調，目前三接工程計畫已經避開藻礁區，各界現在爭議的是對海下生態有沒有影響，這部分需要積極溝通，把問題釐清，所以並非媒體所言，被指派與環團溝通、摸頭，而是他長期就有跟相關團體互動、合作。

(中時 )