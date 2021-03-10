教育部以防疫為由停辦全國學生表演藝術類競賽團體組比賽，卻准HBL高中籃球聯賽持續舉辦，引家長抗議防疫標準不一致，面對體育、藝文比賽搞雙標，希望教育部重啟協商，討論比賽復辦可能性。文化部長李永得今（10）日也表示會向教育部了解溝通。

李永得表示，賽事舉辦與否是教育部的職權，文化部尊重，不過站在文化部立場來講，其實現階段要防疫，是可以做的到的事情，也會跟教育部瞭解溝通，是不是在防疫安全的情況下能重啟賽事。

事件起因源自今年1月，教育部師資培育及藝術教育司於1月27日以公文指出，因疫情影響需停辦全國學生表演藝術類競賽團體組比賽。隔日教育部體育署卻在例行記者會上公告HBL球賽防疫準則，引發不少學校、家長、師長等批評聲浪。隨2月衛服部部立桃園醫院解封後，教育部邀各縣市代表再行討論，最後仍以管弦樂、合唱比賽選手無法配戴口罩等原因，決定停辦藝文競賽。

民眾黨立委賴香伶昨(9)日也偕同苗栗縣議員黎煥強，和家長代表共同召開記者會，呼籲教育部應在一周內重新評估及規劃賽事。賴香伶表示，隨邊境解封、帛琉旅遊泡泡計畫提出等中央防疫政策逐步開放時，公眾集會的重點在於「確實掌握與會名單以利後續追蹤、全程戴口罩」等防疫措施，教育部對藝文競賽的防疫疑慮並非無法解決，而是有沒有決心。

(中時 )