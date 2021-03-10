黃曉明和Angelababy（楊穎）結婚5年多婚變頻傳，夫妻倆近年來互動冷淡，日前出席微博之夜位置也被排開，然而有網友發現Angelababy在上台時，台下的黃曉明立刻拿起手機拍攝，讓謠言不攻自破，沒想到近日黃曉明又被直擊在深夜和2名女性友人摟抱，再度引起熱議。

大陸媒體直擊黃曉明和2女1男聚餐，結束後一行人步出餐廳，臨行前黃曉明分別熊抱2名女性友人，甚至將臉頰緊貼彼此，還被拍到以外套抱住對方的親密畫面，最後更以手勢暗示對方要保持聯絡，相較之下，他對男姓友人就沒有那麼熱情了。

黃曉明貼臉熊抱女性友人。(圖/翻攝自微博)

這段影片被戲稱是「婦女節禮物」、「婦女之夜」，很可能是3月8日拍的，事實上當天他在電影《最後的真相》劇組，就準備了許多禮物分送給女性工作人員，慰勞她們的辛苦，劇組也在官方微博發布送禮物的影片，「和曉明哥在同一個劇組真的是太幸福了」。

黃曉明玩嗨用外套整個包住對方。(圖/翻攝自微博)

黃曉明毫不避嫌的態度再度引起爭議，但其實他前陣子才在微博之夜破除婚變謠言，不到幾天，Angelababy又在IG上傳兩幅畫作的照片，其中一幅還寫著「Are you cheating on me？（你有出軌嗎？）」，讓外界瘋猜是在暗示黃曉明，不料如今又爆出摟妹消息。

(中時新聞網)