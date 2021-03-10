美國眾議院周二通過推進拜登總統1.9兆美元新冠紓困法案的程序性投票，為周三的全院審理清除障礙，預料該法案將順利獲得放行。

周二眾議院循政黨路線以219票對210票通過程序性表決，將該法案推向周三的最終輪辯論與投票。在這次的程序性投票中，沒有任何一位共和黨人投下贊成票，也僅有一名民主黨人投下反對票。

這項受全球高度關注的法案可望在周三獲得最終批准，讓拜登總統得以在本周晚些時候簽署成法。

龐大的方案通過後，將成為自1960年代以來美國規模最大的扶貧措施之一，讓拜登與掌控國會兩院的民主黨能在總統上任不到兩個月內就贏得重大的立法勝利。

眾議院多數黨領袖霍爾（ Steny Hoyer）表示，眾議院將從周三上午9點（GMT時間14：00）開始審理這項法案。參議院周二上午將其通過的版本送交眾議院，眾院在周二下午展開了初步辯論。

眾議院程序委員會（House Committee on Rules）主席Jim McGovern表示這是歷史性的一刻，我們將把這個近代最廣泛、最先進的經濟投資計畫呈交給總統。該法案以這一代從未見過的方式回擊不均與貧困，納入了擴大的《平價醫療法案》（Affordable Care Act）—即「歐巴馬健保」（Obamacare），以及讓兒童貧困（Child poverty）現象大減一半的措施。

不過，美國眾議院共和黨領袖之一Liz Cheney周二提出警告表示，該法案將導致增稅，「我們將背負著真的無從抵抗的支出與稅賦負擔」。

(時報資訊)