台日桌球界金童玉女福原愛和江宏傑結婚4年最近爆出婚變，福原愛先前兩度發聲明，第二版手寫聲明除了承認做了輕率行為，也強調被拍到的男子只是「社會上的前輩」。對此，日媒找來筆跡專家，剖析福原愛聲明中沒說的事，認為她目前態度不穩定，最後的簽名更是暗示正在壓抑情緒。

福原愛最近被日媒拍到與一名高帥男在橫濱約會，兩人住進同一家飯店，對此，福原愛當天中午透過公司發表道歉聲明，卻沒提及密會友人之事，傍晚才發表第二版手寫聲明，對輕率的行為深感歉意，澄清被拍到的男子只是值得尊敬的友人，因最近她忙開公司有很多地方需要諮詢，才會找對方一起散心，兩人並無住進同一間房間。

針對這份聲明，《東京體育》今(10日)找來日本筆跡心理學會理事長根本寬（根本みきこ）解讀福原愛寫聲明時當下的心情，點出文中提到：「但對沒有社會經驗的我而言，一切都是全新事物」、「讓我尊敬的友人，給我這方面的建議」、「怎麼做對小孩會是最好的，我們夫妻也正在溝通協調中」、「我和他並沒有同住一個房間」四處，福原愛當下顯示是「無意識的感情狀態」。

根本寬進一步說，從筆跡中無法判別福原愛是否在說謊，從最後署名來看，該聲明的簽名與2019年4月世錦賽相比，字型比較小，認為福原愛現正處於無法輕鬆表達情緒的狀態，壓力很大、正在壓抑情緒，整體看來，福原愛的個性是喜歡規劃、忠於規則的人，應該很少有意外或突發事件產生。

(中時新聞網)