台日桌球金童玉女福原愛、江宏傑婚姻亮紅燈，目前福原愛離婚心意已決，就連經紀公司都已悄然切割，塔羅密碼老師柚子貍就以兩人的西元出生年月日分析塔羅密碼，其中福原愛在1988年11月1日生，在人格及靈魂牌都是女祭司，私底下的個性可能不如外表看起來那麼隨和，她也曾在受訪時提到，跟老公之間其實是她的地雷比較多，江宏傑多半扮演配合的角色。

人格及靈魂牌在女祭司的人，通常都會非常投入於她有興趣的專業，福原愛從3歲半就開始征戰大小桌球戰場，專業跟資歷可說是前無古人後無來者。她的外在給人非常專業的形象；但內在則是敏感纖細的內心，容易活在自己的世界，相當感性且情緒波動大，從她小時候一打輸球就哭著離開現場、不管教練在後面如何叫她，總是跟著情緒走的個性似乎也展現在這次婚變中，不顧一切想要放棄她口中既勢利又刻薄的婚姻。

最後，福原愛的愛情牌是死神，通常一生中會有幾段刻骨銘心的愛情，目前她除了曾經傳出跟日本網球選手錦織圭來往親密，就屬跟江宏傑的婚姻以及近期被爆的外遇對象。而死神對應西洋星座是天蠍座，處理感情常有置之死地而後生的味道，這次福原愛滯留日本隔空傳達離婚心意，甚至外傳已有放棄監護權的準備，似乎都希望給自己的人生一個重生的機會。

福原愛今年的流年走的是力量，本來是接不完的天價廣告、應該是舞台上最亮的那顆星，但若外遇屬實，則轉為力量逆位，會讓感情沖昏頭，只是這段婚內不倫桃花，有可能來得快去得也快。明年福原愛走的是隱者的流年，還是會有秘密戀情或第三者介入的可能，而且要小心小人跟口舌是非，適合沉潛，放鬆自己，學著讓身心靈安定下來。

江宏傑則是在1989年2月22日出生，在人格及靈魂牌都屬戀人，他一生中不能沒有愛情，對應西洋星座是雙子座，雖然聰明有創意，但也要小心容易被分手，尤其當無法把真實的感覺表達出來時，溝通就會出現障礙，如果報導屬實說他對福原愛講不好聽的話，那就有可能是因為不知如何表達心中感受轉而以語言暴力表現。

江宏傑的愛情牌是力量，相對於西洋星座是獅子座，外表的自信可能是來自內心脆弱而導致的虛張聲勢，這類人的確很像會講難聽話來掩飾自己內心受傷的感覺，只是目前婚變事件所有傳說都尚未被證實，江宏傑面對這件事採取冷處理，只有曬出為愛媽慶生的照片並沒有多說惡言，在形象受損方面及時止血，不像福原愛在自己的母國賠上以往累積多年的聲望。

江宏傑今年流年走正義，不論感情或合夥關係都要求公平、正義跟平衡的合作，他會希望一切符合法律正義，無法接受背叛，但正義牌不希望讓人看出內心深沉的想法，會儘量協調讓事情圓滿。但也有可能走上逆位，關係破裂訴諸法律。而明年江宏傑走吊人，情感上會處於一個進退兩難的三角或四角關係，被劈腿又不想離婚，充滿無力感，但再怎麼糾結，最後可能還是會選擇犧牲跟委屈自己，成全福原愛追求新的人生。

(中時新聞網)