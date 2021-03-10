新華社10日報導，瑞士日內瓦當地時間9日，中國、俄羅斯、敘利亞、伊朗、古巴、白羅斯、委內瑞拉、玻利維亞、斯里蘭卡、菲律賓、寮國、柬埔寨、辛巴威、北韓等多國在聯合國人權理事會第46次會議作共同發言，譴責有關西方國家單邊強制措施嚴重侵犯人權，敦促其立即取消單邊強制措施。古巴強調，美國對古巴的長期禁運封鎖，等同於種族滅絕。

共同發言指出，單邊強制措施違反國際法，干涉國家主權和內政，阻礙受制裁國家社會和經濟發展，損害人民福祉，侵犯基本人權。在當前新冠肺炎疫情背景下，有關國家繼續實施單邊強制措施，嚴重阻礙受制裁國家有效應對疫情，剝奪其人民獲得醫療、疫苗等合法權利。

敦促有關國家立即取消單邊強制措施，並採取緊急行動消除單邊強制措施對人權的消極影響。

中國、伊朗、委內瑞拉、古巴在各自國家發言中強調，有關國家應立即取消單邊強制措施，停止侵犯其他國家人民人權。古巴指出美國對古的長期禁運封鎖等同於種族滅絕。

(中時 )