一位網友9日在網路上爆料，新北市汐止區厚德里里長為了讓里民搭上藍23線公車，竟攔下公車要求學生下車「走去學校」，就為了讓後面幾站的「里民」能有機會搭上公車，此舉一出引起學生不滿。據了解，新北市交通局獲悉後，已緊急要求藍23於尖峰時段增加班次，以解決民眾的乘車需求。

一名網友9日在臉書社團《汐止集團》、批踢踢八卦板上發出爆料文，控訴新北市汐止區厚德里里長陳友諒「好大的官威」，網友說，陳友諒曾上車要求乘坐藍23公車的學生提前2站下車，以步行方式走去學校，原因則為，不少居民因公車塞滿學生而擠不上車，網友還指控校方亦要求學生配合提前下車，引爆學生怒火。

對此，校方緊急回應網路文章，校方表示，學校為顧及學生搭車權益，絕對無強制學生配合此事，搭車上下車乃學生權益，應予保障；同時也強調，學務處也會派員至現場監督，請學生可以安心的乘車至學校該站再下車。

遭指控的里長陳友諒也親上火線回應，指出厚德里共有1萬位居民，但藍23公車尖峰時段僅5班次，因此每次公車行駛到「厚德里」站時，車上都塞滿高中生，不少里民抱怨擠不上公車，他才前往調解。

陳友諒指出，事發之前他曾前往該高中和校長討論，希望學生提前在厚德里站下車，步行走去學校，好讓居民可以搭上公車去上班，當時校方也認為這麼做無不妥。

陳友諒亦還原9日的事發經過，昨日他發現學生還是沒提前下車，才會上車請他們下車走去學校；陳友諒強調過程相當和平，並無發生衝突，他也有向願意配合的學生致謝，但對於此事引發社會觀感不佳，感到相當的抱歉，但他真的沒有強迫學生下車。

對此，新北市交通局獲悉運載量不足後，已緊急要求加開，從尖峰時刻的3至5班次，加開到8班次，讓有需求的學生以及居民可乘坐。

(中時新聞網)