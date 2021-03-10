有遊覽車司機向媒體投訴，交通部去年上半年給計程車及遊覽車客運業駕駛，度過難關的3萬元薪資補貼遭老闆私吞。交通部長林佳龍今日表示，當初規劃，補助是匯進駕駛帳戶，此為個案，會請公路總局跟勞動部了解處理。

去年初受新冠肺炎疫情影響，計程車、遊覽車、客運業等營運均受衝擊，交通部為協助駕駛度過難關，去年4月宣布對駕駛紓困，從5月至7月間，每月補貼1萬元薪資，共計3萬元。

一名遊覽車駕駛投訴，他基本工資2.4萬元，該3個月期間，每月應再額外領到政府紓困的1萬元補貼，但最後仍實領每月2.4萬元，等於公司每月僅需支付1.4萬元，另外1萬元變政府出資。儘管業者表示，交通部紓困是希望不要裁員或減薪，且補貼形式沒有明確規定，公司也沒有裁員或減薪。

林佳龍今天出席立法院交通委員會，立委洪孟楷質詢時問，究竟交通部當時的薪資補貼是要給駕駛還是業者？

林佳龍說，按當初規畫，補助是會匯進駕駛帳戶。駕駛很多種，有自己的車也有靠車行，個案會了解。當時是覺得遊覽車業會倒，客運公司倒，受雇者也會沒工作，兩者是命運共同體，雖然匯到駕駛帳戶，但業主基於營運，需要共體時艱或是清楚算帳，就涉及勞資關係。鼓勵大家一起走過難關，盡量善待彼此。

洪孟楷表示，不希望薪資補貼會造成業主跟受雇者的對立。

(中時 )