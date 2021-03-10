熱火中鋒里歐納德(Meyers Leonard)無球可打了！因為他前日在打電玩時飆罵歧視猶太人的字眼，聯盟恐怕不會輕易放過他。球團在10日慎重發出聲明稿：「邁阿密熱火強烈譴責一切的仇恨用語，里歐納德使用了錯誤的字詞，絕不能被我們球隊所容忍。這種事發生在熱火球員身上格外令我們失望，深深傷害我們的員工，以及南佛州和整個NBA社群。」

Meyers Leonard says racial slurs while playing CoD pic.twitter.com/WHwUnbV0pR — Main Team (@MainTeamSports) March 9, 2021

里歐納德被球團下令「無限期休兵」，不許跟隨球隊行動。里歐納德急忙公開道歉，承認自己的無知：「我對那個用詞的背景歷史一無所知，我不知這嚴重冒犯了猶太族群。這不是藉口，我知道我錯了。」里歐納德跑遍球團上下，從總管到隊友、職員工以及網路，全都道歉了一輪。

美國媒體害怕到不敢直接寫出這個字「Kike」，里歐納德卻在公開直播時脫口「去你的懦夫，別他X的狙擊我，你這該死的Kike婊子！」他只是不想被對手龜起來偷射而已，有必要用這麼嚴重的字眼？NBA也有過猶太球員，例如前球星「阿瑪」史陶德邁爾(Amar'e Stoudemire)。

里歐納德本季只打了3場比賽，2月初因為肩傷開刀宣告球季報銷，他本來就無球可打。他原本效力拓荒者，2019年被賣到跟熱火，合約只剩明年最後一季1000萬美元，而且是球團選項，很可能在今年結束後就被球隊釋出。身為7呎長人，里歐納德生涯場均只有5.6分、3.9籃板。

(中時新聞網)