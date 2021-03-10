大陸大鋼廠寶鋼開出4月盤價續開高，大宗底材熱軋上漲每噸300元人民幣，對於本周五即將開盤的中鋼(2002)吃下定心丸；中鋼4月內銷盤價挑戰連10個月漲價，第二季內銷盤價將是連續第三季開高。

大陸寶鋼率先開出4月內銷盤價，呈現平高盤，其中，大宗底材熱軋調漲每噸300元人民幣，冷軋漲100元人民幣，酸洗漲100~150元人民幣，鍍鋅等部分鋼品則為平盤；大宗底材熱軋上漲每噸300元人民幣，可望持續帶動亞洲鋼材漲勢延續。

隨著大陸寶鋼續開高，目前國際鋼市行情持續穩定上揚，加上原物料價格居高不下，以及下游需求暢旺，中鋼本周五將開出的4月及第二季盤價將有高機率續開高盤，為中鋼自身營運及整體鋼市上半年榮景再增添信心。

中鋼、越南河靜、大陸寶鋼等亞洲大鋼廠都預計本周陸續開出第二季的月盤。大陸寶鋼率先再開高盤，接著要看越南河靜鋼以及中鋼開盤動。

寶鋼4月盤價續漲，可望帶動中鋼4月盤價同步續漲，中鴻(2014)也可望跟進。隨著鋼市持續熱絡，通路商新光鋼(2031)將受惠，下游的燁輝(2023)、盛餘(2029)等鍍鋅鋼廠上半年營運亦可望同步看漲。

展望下半年，隨各國逐步開始施打疫苗，歐美各地區消費力道、經濟有機會較上半年明顯復甦，帶動用鋼需求繼續增溫，有助於今年下半年鋼市持續穩健發展。

(時報資訊)